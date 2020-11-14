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СМИ узнали о предложении МВД усложнить выдачу прав нетрезвым водителям

МВД предложило изменить федеральное законодательство так, чтобы пойманные пьяными за рулем водители не могли получить права на управление автомобилем до конца наложенного на них срока наказания. Об этом со ссылкой на предложенный МВД законопроект сообщает «РИА Новости».

Люди без водительских прав, которых обнаружили за рулем в состоянии опьянения, по задумке авторов инициативы, не смогут сдать экзамены на права, пока не закончится срок их административного наказания. Мера распространяется и на тех водителей без прав, кто откажется проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в организме.

МВД предложило отбирать автомобили за пьяное вождение
Политика
Фото:Чингаев Ярослав / ТАСС

«Похожая санкция», как пишет «РИА Новости», предусмотрена для водителей, имеющих права и осужденных по уголовной статье, предусматривающей запрет на управление автомобилем на определенный срок.

Соответствующие изменение предлагается внести в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Как указано сейчас в его тексте, сдавать на водительские права могут все, кто достиг нужного возраста, не имеет медицинских противопоказаний и прошел профессиональное обучение.

Согласно КоАП России, водителей, в пьяном виде управлявших машиной, ждет штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

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Если нарушителя поймают нетрезвым за рулем повторно, ему грозит уголовное наказание по ст. 264.1 УК (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В таком случае предусмотрены штраф до 300 тыс. руб., лишение свободы до двух лет.

Ранее в Совете Федерации предложили пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом виде. Сенатор Сергей Леонов указал, что после первого нарушения права надо отбирать на год, во второй раз — на два года, а на третий — пожизненно.

МВД права водители пьяное вождение
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