В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом виде

Водителей, которые неоднократно нарушали правила дорожного движения, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, следует лишать водительских прав на пожизненный срок. Об этом сообщил «РИА Новости» сенатор Сергей Леонов.

«Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года. А если уже третий раз — то пожизненно», — считает сенатор.

Также Леонов предложил улучшить межведомственное взаимодействие.

В том случае, если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, сигнал автоматически должен поступать в ГИБДД, после чего права нарушителя должны быть приостановлены, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья.

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