В Крыму начался пожар на территории Кизилташского мужского монастыря

В Крыму вспыхнул пожар на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря. Пострадавших нет. Об этом сообщил диспетчер местного управления МЧС, передает «РИА Новости».

«Пожар ликвидирован. <...> Жертв и пострадавших нет», — уточнил он.

Сообщение о возгорании в монастыре поступило в 18:20 (местное время совпадает с московским). Через девять минут на место прибыли первые пожарные.

Собеседник информагентства указал, что загорелась хозяйственная постройка, а не сам монастырь. Настоятель храма Покрова Божьей Матери отец Марк сообщил «РИА Новости», что огонь распространился на две жилые постройки.