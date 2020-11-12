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В Рязанской области после пожара проверят все ТЦ региона

Фото:lybimovnikolay / VK
Фото: lybimovnikolay / VK

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести проверку всех торговых центров региона на соблюдение мер противопожарной безопасности. Об этом, как передает ТАСС, сообщил представитель главы области Денис Арапов. Сегодня в Рязани загорелся крупный торговый центр «М5 Молл».

«Губернатор поручил провести проверку торговых центров области после пожара в «М5 Молл» в Рязани», — сообщил он.

В связи с пожаром проверку начала областная прокуратура. «Проверку по факту пожара в ТРЦ «М5 Молл» поручено провести прокурору Московского района Рязани», — уточнили в областной прокуратуре.

В Рязани загорелся торговый центр
Общество
Фото:МЧС России

Площадь пожара в ТЦ составила порядка 500 кв. м. У торгового комплекса загорелась кровля и обрушилась часть стены. Из-за пожара из здания эвакуировали более 1 тыс. человек.

пожар Рязань МЧС
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