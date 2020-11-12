В Рязанской области после пожара проверят все ТЦ региона
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести проверку всех торговых центров региона на соблюдение мер противопожарной безопасности. Об этом, как передает ТАСС, сообщил представитель главы области Денис Арапов. Сегодня в Рязани загорелся крупный торговый центр «М5 Молл».
«Губернатор поручил провести проверку торговых центров области после пожара в «М5 Молл» в Рязани», — сообщил он.
В связи с пожаром проверку начала областная прокуратура. «Проверку по факту пожара в ТРЦ «М5 Молл» поручено провести прокурору Московского района Рязани», — уточнили в областной прокуратуре.
Площадь пожара в ТЦ составила порядка 500 кв. м. У торгового комплекса загорелась кровля и обрушилась часть стены. Из-за пожара из здания эвакуировали более 1 тыс. человек.