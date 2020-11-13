Мурашко назвал настораживающей ситуацию с COVID в Сибири

Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)

Текущая ситуация с коронавирусом в Сибири и на Дальнем Востоке вызывает настороженность. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня у нас высокую настороженность вызывают Сибирский федеральный округ и ряд регионов Дальневосточного федерального округа», — сказал Мурашко.

По словам министра, количество заболевших, которые находятся под медицинским присмотром, составляет около 900 тыс. человек. Из них 25% находится в стационарах. «Это крайне высокая нагрузка на медицинскую систему», — сказал он.

При этом Мурашко назвал ситуацию с пандемией в России «очень напряженной».