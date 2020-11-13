В СБУ заявили о попытке вывоза оборудования для российского флота

Фото: ssu.gov.ua

Украинская контрразведка предотвратила нелегальный вывоз из страны оборудования, которое предназначалось для российского Военно-морского флота. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

«Служба безопасности Украины разоблачила и не допустила в Николаеве попытку скрытого вывоза из Украины газотурбинной продукции для нужд ВМФ РФ», — говорится в сообщении ведомства.

По данным спецслужбы, местная компания совместно с гражданином России хотели нелегально переправить за границу продукцию госпредприятия, чтобы провести испытания газотурбинных двигателей, эксплуатирующихся на российских кораблях.

В 2019 году СБУ сообщала, что предотвратила в Харьковской области незаконный вывоз в Россию деталей для вертолетов Ми-8. По данным службы, мужчина незаконно купил комплектующие к авиационной технике, которые впоследствии хотел вывезти за границу без необходимых разрешительных документов. Его задержали в ходе таможенного контроля на вокзале в Харькове. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).