Украинца задержали за попытку вывоза в Россию деталей для вертолетов Ми-8

Украинца задержали за попытку вывоза в Россию деталей для вертолетов Ми-8

Мужчину, который незаконно приобрел комплектующие к авиатехнике, задержали на вокзале в Харькове. У него нашли устройства, предназначенные для ремонта вертолетов Ми-8 и Ми-29, утверждает СБУ

Задержанный украинец (Фото: ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила в Харьковской области незаконный вывоз в Россию товаров военного назначения, сообщается на сайте спецслужбы.

Сотрудники СБУ получили данные о том, что житель региона незаконно купил комплектующие к авиационной технике, которые планировал вывезти за границу без необходимых разрешительных документов.

Изъятые комплектующие (Фото: ssu.gov.ua)

Мужчину задержали во время таможенного контроля на вокзале в Харькове, среди его вещей нашли запчасти к топливно-регулирующему оборудованию авиаприборов. В отношении него завели дело по ч. 2 ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).