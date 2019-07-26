Украинца задержали за попытку вывоза в Россию деталей для вертолетов Ми-8

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила в Харьковской области незаконный вывоз в Россию товаров военного назначения, сообщается на сайте спецслужбы.
Сотрудники СБУ получили данные о том, что житель региона незаконно купил комплектующие к авиационной технике, которые планировал вывезти за границу без необходимых разрешительных документов.
Мужчину задержали во время таможенного контроля на вокзале в Харькове, среди его вещей нашли запчасти к топливно-регулирующему оборудованию авиаприборов. В отношении него завели дело по ч. 2 ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).