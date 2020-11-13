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Кончаловский усомнился в успехе своего фильма о Новочеркасске за рубежом

Автор ленты считает выдвижение на «Оскар» признанием того, что ему удалось восстановить дух и показать противоречивость периода «оттепели»
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

Режиссер Андрей Кончаловский не уверен, что за границей смогут понять и прочувствовать его ленту «Дорогие товарищи!» о расстреле в Новочеркасске, которая в пятницу была выдвинута на «Оскар». Об этом режиссер рассказал РБК.

«Для меня особенно дорого, что мои коллеги — люди, большинство из которых родились при советской власти, — оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня. Оно значит, что мне удалось восстановить дух эпохи и, главное, попытаться рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей — поколения наших родителей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну. Совсем другой вопрос — насколько эта попытка будет понятна или прочувствована за рубежом… Я сильно сомневаюсь в этом», — отметил Кончаловский.

Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске выдвинули на «Оскар»
Общество
Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на премьере фильма &laquo;Дорогие товарищи!&raquo;

Ранее глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов сообщил, что лента «Дорогие товарищи!» была выдвинута на премию «Оскар». По правилам, фильмы, которые могут стать обладателем награды в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сначала выдвигаются странами, а потом члены Американской киноакадемии выбирают картины-номинанты.

Черно-белый фильм «Дорогие товарищи!» рассказывает о событиях в Новочеркасске, где в 1962 году из-за роста цен на продовольствие прошли антиправительственные выступления. Они были жестоко подавлены властями, погибли более 20 человек. Главную роль в фильме сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая.

12 сентября лента получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

6 российских фильмов, получивших «Оскар»
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Кадр из мультфильма &laquo;Старик и море&raquo;, реж.&nbsp;Александр Петров

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Продюсером картины стал миллиардер, основной акционер USM Holdings Алишер Усманов. До этого он выступал главным продюсером другого фильма Кончаловского — «Грех», который посвящен скульптору Микеланджело Буонарроти.

Кончаловский несколько раз становился лауреатом Венецианского кинофестиваля: он получил «Серебряных львов» за картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014 год) и «Рай» (2016 год), а также Гран-при за ленту «Дом дураков» (2002 год). Кроме того, в 2016 году лента «Рай» вошла в шорт-лист Американской киноакадемии, однако не была выдвинута в число номинантов на премию.

Кончаловский не знал о плане Путина подарить папе римскому фильм «Грех»
Общество

За всю историю российские фильмы три раза становились лауреатами «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм». Это «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968 год), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981 год), а также «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994 год).

Авторы
Майя Бобенко, Максим Ярыгин
Андрей Кончаловский «Оскар» Венецианский кинофестиваль фильм
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Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске выдвинули на «Оскар»
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