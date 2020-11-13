Кончаловский усомнился в успехе своего фильма о Новочеркасске за рубежом

Автор ленты считает выдвижение на «Оскар» признанием того, что ему удалось восстановить дух и показать противоречивость периода «оттепели»

Андрей Кончаловский (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

Режиссер Андрей Кончаловский не уверен, что за границей смогут понять и прочувствовать его ленту «Дорогие товарищи!» о расстреле в Новочеркасске, которая в пятницу была выдвинута на «Оскар». Об этом режиссер рассказал РБК.

«Для меня особенно дорого, что мои коллеги — люди, большинство из которых родились при советской власти, — оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня. Оно значит, что мне удалось восстановить дух эпохи и, главное, попытаться рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей — поколения наших родителей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну. Совсем другой вопрос — насколько эта попытка будет понятна или прочувствована за рубежом… Я сильно сомневаюсь в этом», — отметил Кончаловский.

Ранее глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов сообщил, что лента «Дорогие товарищи!» была выдвинута на премию «Оскар». По правилам, фильмы, которые могут стать обладателем награды в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сначала выдвигаются странами, а потом члены Американской киноакадемии выбирают картины-номинанты.

Черно-белый фильм «Дорогие товарищи!» рассказывает о событиях в Новочеркасске, где в 1962 году из-за роста цен на продовольствие прошли антиправительственные выступления. Они были жестоко подавлены властями, погибли более 20 человек. Главную роль в фильме сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая.