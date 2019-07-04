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Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
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Кончаловский не знал о плане Путина подарить папе римскому фильм «Грех»

Режиссер Андрей Кончаловский не знал о планах президента России подарить папе римскому диск с его фильмом «Грех». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на режиссера.

«Я об этом не знал, но мне очень приятно», — сказал Кончаловский. По словам режиссера, его давно попросили «приготовить пару копий», однако о том, что они предназначены в подарок Франциску, он не знал. «Я отдал эти копии, но не знал, что это в подарок папе», — пояснил он.

Политика
Путин подарил папе римскому диск с фильмом «Грех»

Ранее корреспондент РБК сообщил, что после встречи с папой римским Франциском президент России сделал ему подарки — диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех», повествующим о жизни итальянского художника и скульптора Микеланджело, фотоальбом со съемок этого фильма, а также икону с изображением апостолов Петра и Павла.

Понтифик вручил президенту ответные подарки — гравюру с видом площади Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года, послание ко Всемирному дню мира 2019 года и медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.

Теги: Андрей Кончаловский, папа римский Франциск, Владимир Путин, подарок
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