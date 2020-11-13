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Пандемия коронавируса ,  
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Минпромторг назвал сроки поставки в Венгрию образцов вакцины от COVID-19

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Первые образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибудут в Венгрию на следующей неделе. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве добавили, что в Венгрии ведется подготовка соответствующей производственной площадки. Таким образом, Венгрия может стать первой страной Европейского союза (ЕС), в которой будет организовано производство российской вакцины.

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что с учетом текущей эпидемиологической ситуации власти Венгрии решили упростить порядок регистрации лекарственных средств.

В ЕС пригрозили Венгрии мерами из-за российской вакцины
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Фото:Carl Recine / Reuters

Накануне в интервью телеканалу Hirado Сийярто сообщил, что в декабре планируется начать клинические испытания на небольшой партии вакцины, а массово вакцина начнет прибывать в страну во второй половине января.

Из-за закупки российского препарата Еврокомиссия (ЕК) пригрозила принять против Венгрии административные меры. По словам представителя ЕК Эрика Мамера, европейские страны имеют право закупать лишь те препараты, которые «полностью соответствуют стандартам качества ЕС и прошли процедуру сертификации на рынке Евросоюза».

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О регистрации вакцины «Спутник V» президент Владимир Путин объявил в середине августа. Третья, пострегистрационная, фаза ее клинических испытаний началась 9 сентября. Вакцинирование происходит в два этапа: сначала вводят первый компонент препарата, а спустя три недели делают вторую инъекцию.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Венгрия Минпромторг России Денис Мантуров российская вакцина коронавирус COVID-19
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