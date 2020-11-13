Минпромторг назвал сроки поставки в Венгрию образцов вакцины от COVID-19

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Первые образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибудут в Венгрию на следующей неделе. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве добавили, что в Венгрии ведется подготовка соответствующей производственной площадки. Таким образом, Венгрия может стать первой страной Европейского союза (ЕС), в которой будет организовано производство российской вакцины.

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что с учетом текущей эпидемиологической ситуации власти Венгрии решили упростить порядок регистрации лекарственных средств.

Накануне в интервью телеканалу Hirado Сийярто сообщил, что в декабре планируется начать клинические испытания на небольшой партии вакцины, а массово вакцина начнет прибывать в страну во второй половине января.