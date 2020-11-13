МГУ и МГИМО объявили о переходе на дистанционный формат

Вид на главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 16 ноября переходит на дистанционный формат обучения. Об этом сообщается в официальной группе вуза во «ВКонтакте».

«Выпущен приказ ректора МГУ № 1104 «Об организации образовательной деятельности в Московском университете». С 16 ноября и до особого распоряжения МГУ переходит на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.

Аналогичные меры приняли в МГИМО. Ректор Анатолий Торкунов в интервью телеканалу «Россия 24» назвал переход на дистанционное обучение вынужденной мерой.

«Мы переходим на дистант с полным расписанием по всем предметам, в том числе по всем иностранным языкам, которые будут идти по графику, который был и для дневного обучения», — отметил ректор МГИМО. Торкунов добавил, что также руководство планирует ввести дополнительные онлайн курсы в вечернее время.