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Пандемия коронавируса ,  
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МГУ и МГИМО объявили о переходе на дистанционный формат

Вид на главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова
Вид на главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 16 ноября переходит на дистанционный формат обучения. Об этом сообщается в официальной группе вуза во «ВКонтакте».

«Выпущен приказ ректора МГУ № 1104 «Об организации образовательной деятельности в Московском университете». С 16 ноября и до особого распоряжения МГУ переходит на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.

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Аналогичные меры приняли в МГИМО. Ректор Анатолий Торкунов в интервью телеканалу «Россия 24» назвал переход на дистанционное обучение вынужденной мерой.

«Мы переходим на дистант с полным расписанием по всем предметам, в том числе по всем иностранным языкам, которые будут идти по графику, который был и для дневного обучения», — отметил ректор МГИМО. Торкунов добавил, что также руководство планирует ввести дополнительные онлайн курсы в вечернее время.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее Министерство науки и высшего образования в связи с распространением коронавирусной инфекции распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля. Региональным вузам власти рекомендовали принимать меры, исходя из ситуации с коронавирусом в отдельно взятом субъекте.

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10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о переводе на удаленку студентов городских колледжей и университетов. Согласно указу данная мера будет действовать с 13 ноября до 15 января. Такое же решение приняли власти Подмосковья.

МГУ коронавирус МГИМО дистанционное образование
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