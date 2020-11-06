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Беглов попросил вузы Петербурга максимально перейти на удаленку

Александр Беглов &nbsp;
Александр Беглов   (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Губернатор Санкт-Петербурга попросил ректоров перевести вузы на дистанционное обучение «в связи с осложнением в Петербурге санитарно-эпидемиологической обстановки». Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на письмо губернатора и ТАСС.

Согласно письму, Беглов попросил «в пределах предоставленных полномочий организовать образовательный процесс в дистанционном формате для максимально возможного количество обучающихся (студентов и аспирантов), а также рассмотреть возможность проведения сессии с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

В Петербурге впервые выявили более 1,1 тыс. заболевших COVID-19 за сутки
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Фото:Антон Ваганов / Reuters

На дистанционное обучение полностью перешли СПбГЭУ, Духовная академия и ЛЭТИ. В «Вышке» и «Политехе» введен комбинированный формат.

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В Петербурге выявлен рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в городе зарегистрировали 1 171 один случай заражения, что является рекордом за все время с начала пандемии. Накануне коронавирус был выявлен у 1 093 человек. Всего в Санкт-Петербурге COVID-19 обнаружили у 67 434 человек.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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3 ноября Беглов сообщил, что в городе занято около 80% коек, предназначенных для заболевших COVID-19. Комментируя рост числа случаев заражения, губернатор назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге сложной, но не критической.

6 ноября городские власти ввели ряд новых ограничений. В помещениях запрещены мероприятия, в которых могут принять участие более 70 человек, городская администрация переведет до 30% своих сотрудников на удаленку, а с 9 по 29 ноября перестанут работать фудкорты. Кроме того, власти продлили запрет на работу ночных клубов до 29 ноября. Предприятиям общепита разрешено работать до 23:00.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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