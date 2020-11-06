Беглов попросил вузы Петербурга максимально перейти на удаленку

Александр Беглов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Губернатор Санкт-Петербурга попросил ректоров перевести вузы на дистанционное обучение «в связи с осложнением в Петербурге санитарно-эпидемиологической обстановки». Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на письмо губернатора и ТАСС.

Согласно письму, Беглов попросил «в пределах предоставленных полномочий организовать образовательный процесс в дистанционном формате для максимально возможного количество обучающихся (студентов и аспирантов), а также рассмотреть возможность проведения сессии с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

На дистанционное обучение полностью перешли СПбГЭУ, Духовная академия и ЛЭТИ. В «Вышке» и «Политехе» введен комбинированный формат.

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