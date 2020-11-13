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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Петербурге попросили не переносить конфликт в Карабахе на улицы города

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Петербургские власти не поддерживают публичного проявления позиции относительно конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе и призывают представителей армянских и азербайджанских диаспор не переносить внешний конфликт на территорию города. Об этом сообщили РБК в пресс-службе комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

«Позиция руководителя комитета заключается в том, что не нужно переносить конфликт, который происходит за пределами Российской Федерации, на территорию Санкт-Петербурга. Мы к этому призываем руководителей диаспор. Все должны уважительно относиться друг к другу, вне зависимости от того, что происходит в странах исхода», — сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что в городе сейчас действует режим ограничений, поэтому проведение публичных акций незаконно.

СМИ сообщили о поджогах в Карабахе из-за передачи земель Азербайджану
Политика
Фото:Aziz Karimov / Reuters

9 ноября Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на сутки шестерых участников несогласованной акции, призванной привлечь внимание к армяно-азербайджанскому конфликту в Нагорном Карабахе.

Арестованные признали свою вину. Всего суд зарегистрировал 12 материалов в отношении граждан России и Азербайджана, им вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех движению транспортных средств).

Ранее граждане России и Азербайджана остановили машины на проезжей части Невского проспекта и начали сигналить. Участники акции вышли из автомобилей и начали скандировать: «Карабах!»

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10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным договорились о перемирии в Нагорном Карабахе. В зоне конфликта было решено развернуть миротворческий контингент России.

Санкт-Петербург Армения Азербайджан конфликт в Нагорном Карабахе новости
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