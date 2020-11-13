В Петербурге попросили не переносить конфликт в Карабахе на улицы города

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Петербургские власти не поддерживают публичного проявления позиции относительно конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе и призывают представителей армянских и азербайджанских диаспор не переносить внешний конфликт на территорию города. Об этом сообщили РБК в пресс-службе комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

«Позиция руководителя комитета заключается в том, что не нужно переносить конфликт, который происходит за пределами Российской Федерации, на территорию Санкт-Петербурга. Мы к этому призываем руководителей диаспор. Все должны уважительно относиться друг к другу, вне зависимости от того, что происходит в странах исхода», — сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что в городе сейчас действует режим ограничений, поэтому проведение публичных акций незаконно.

9 ноября Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на сутки шестерых участников несогласованной акции, призванной привлечь внимание к армяно-азербайджанскому конфликту в Нагорном Карабахе.