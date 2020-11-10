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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Петербурге арестовали участников акции с флагами Турции и Азербайджана

Видео: Баграмян 26/Telegram
Видео: Баграмян 26/Telegram
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на сутки шестерых участников несогласованной акции, призванной привлечь внимание к армяно-азербайджанскому конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, арестованные признали вину. Всего суд зарегистрировал 12 материалов в отношении граждан России и Азербайджана, им вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч.6.1 ст.20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех движению транспортных средств).

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По данным пресс-службы, 6 ноября с 21:43 по 21:45 мск граждане России и Азербайджана остановили машины на проезжей части на красный сигнал светофора и начали сигналить. Они также вышли из машин и начали скандировать «Карабах!», «Карабах!». Инцидент произошел по адресу: Невский проспект, 79.

«Фонтанка» писала, что у автомобилистов был турецкий флаг. На другом видео с митинга заметен также флаг Азербайджана.

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Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе возобновился в конце сентября. Этой ночью Армения, Азербайджан и Россия выпустили заявление о мире. Оно предусматривает ввод российских миротворцев и передачу части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуши, Азербайджану.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Санкт-Петербург Нагорный Карабах суд
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