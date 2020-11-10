В Петербурге арестовали участников акции с флагами Турции и Азербайджана

Видео: Баграмян 26/Telegram

Video

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на сутки шестерых участников несогласованной акции, призванной привлечь внимание к армяно-азербайджанскому конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, арестованные признали вину. Всего суд зарегистрировал 12 материалов в отношении граждан России и Азербайджана, им вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч.6.1 ст.20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех движению транспортных средств).

По данным пресс-службы, 6 ноября с 21:43 по 21:45 мск граждане России и Азербайджана остановили машины на проезжей части на красный сигнал светофора и начали сигналить. Они также вышли из машин и начали скандировать «Карабах!», «Карабах!». Инцидент произошел по адресу: Невский проспект, 79.