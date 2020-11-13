Самолет Ан-124 «Руслан» выкатился за пределы ВПП в Новосибирске
Самолет Ан-124 «Руслан» во время аварийной посадки в Новосибирске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом со ссылкой на источники сообщили агентства «Интерфакс» и «РИА Новости».
«В данный момент работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет», — сказали РБК Новосибирск в аэропорту Толмачево.
По данным «Интерфакса», самолет направлялся в Вену без груза. После взлета командир борта сообщил об отказе систем радиосвязи и запросил разрешение на аварийную посадку. Экипажу не удалось удержать самолет и он выкатился на 200 м за пределы полосы. На борту находились 14 человек.
Как сообщает агентство, в результате посадки были повреждены шасси и крылья судна. Информации о пострадавших нет.