Самолет Ан-124 «Руслан» выкатился за пределы ВПП в Новосибирске

Экипаж не смог удержать судно и оно выкатилось на 200 м за пределы полосы. В результате были повреждены крылья и шасси

Фото: Артем Медведев / VK

Самолет Ан-124 «Руслан» во время аварийной посадки в Новосибирске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом со ссылкой на источники сообщили агентства «Интерфакс» и «РИА Новости».

Видео: АСТ-54/VK

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«В данный момент работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет», — сказали РБК Новосибирск в аэропорту Толмачево.

По данным «Интерфакса», самолет направлялся в Вену без груза. После взлета командир борта сообщил об отказе систем радиосвязи и запросил разрешение на аварийную посадку. Экипажу не удалось удержать самолет и он выкатился на 200 м за пределы полосы. На борту находились 14 человек.

Как сообщает агентство, в результате посадки были повреждены шасси и крылья судна. Информации о пострадавших нет.