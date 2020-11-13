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Самолет Ан-124 «Руслан» выкатился за пределы ВПП в Новосибирске

Экипаж не смог удержать судно и оно выкатилось на 200 м за пределы полосы. В результате были повреждены крылья и шасси
Фото:Артем Медведев / VK
Фото: Артем Медведев / VK

Самолет Ан-124 «Руслан» во время аварийной посадки в Новосибирске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом со ссылкой на источники сообщили агентства «Интерфакс» и «РИА Новости».

Видео: АСТ-54/VK
Видео: АСТ-54/VK
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«В данный момент работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет», — сказали РБК Новосибирск в аэропорту Толмачево.

По данным «Интерфакса», самолет направлялся в Вену без груза. После взлета командир борта сообщил об отказе систем радиосвязи и запросил разрешение на аварийную посадку. Экипажу не удалось удержать самолет и он выкатился на 200 м за пределы полосы. На борту находились 14 человек.

Как сообщает агентство, в результате посадки были повреждены шасси и крылья судна. Информации о пострадавших нет.

Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске. Видео
Общество

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России РБК сообщили, что судно принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр». Сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На месте происшествия работает следственная группа.

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Ранее в Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в нескольких десятках километров от города Среднеколымска. Тогда пришлось отправить группу на поиски пассажиров и экипажа судна. Позднее компания «Полярные авиалинии», владеющая вертолетом, сообщила, что с места происшествия забрали одного пилота и шестерых пассажиров. Никто из них не пострадал.

Автор
Екатерина Митрохина
При участии
Екатерина Костина
самолет Новосибирск аварийная посадка новости
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