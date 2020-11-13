СК возбудил уголовное дело из-за аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

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Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки грузового самолета Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело завели по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «По уголовному делу создана следственная группа, которая проводит осмотр места происшествия, включая осмотр воздушного судна, выемку необходимой документации, допросы свидетелей, членов экипажа», — сообщает ведомство.

Грузовой Ан-124 совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево 13 ноября. Он следовал в Вену, однако вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 14 членов экипажа. Пострадавших нет.

По данным СК, у воздушного судна повредились фюзеляж и двигатель.