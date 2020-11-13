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Пандемия коронавируса ,  
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Росздравнадзор изъял в аптеке Москвы поддельные препараты от COVID-19

Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В столичной аптеке, расположенной на Медынской улице, были изъяты контрафактные препараты, предназначенные для лечения коронавирусной инфекции, а также незарегистрированные препараты турецкого производства. Об этом РБК сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

«В ходе осмотра обнаружены, предположительно, контрафактные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19», — сообщили в ведомстве.

Также в аптеке были найден «предположительно незарегистрированный» препарат турецкого производства, который также применяют при лечении COVID-19.

По данным ведомства, общая стоимость изъятых препаратов превышает 2 млн руб. Препараты изъяли, их происхождение устанавливается.

В отношении ООО «Каскад здоровья», которому принадлежит аптека, было возбуждено административное дело по ст. 6.33 КоАП России («обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств»).

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

В аптеке РБК сообщили, что заведующего нет на месте. Там порекомендовали отправить запрос на почту. РБК обратился за комментарием в ООО «Каскад здоровья».

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В конце октября президент Владимир Путин сообщил, что правительство обсуждает вопрос о бесплатных лекарствах для пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому. Позднее в Минздраве рассказали, что выдача бесплатных лекарств в некоторых регионах начнется с 9 ноября.

Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина сообщала, что норматив, согласно которому рассчитаны были средства, — более 7,8 тыс. руб. на пациента. Всего на бесплатные лекарства для больных коронавирусом регионам выделили более 5,04 млрд руб.

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