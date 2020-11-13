Росздравнадзор изъял в аптеке Москвы поддельные препараты от COVID-19

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В столичной аптеке, расположенной на Медынской улице, были изъяты контрафактные препараты, предназначенные для лечения коронавирусной инфекции, а также незарегистрированные препараты турецкого производства. Об этом РБК сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

«В ходе осмотра обнаружены, предположительно, контрафактные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19», — сообщили в ведомстве.

Также в аптеке были найден «предположительно незарегистрированный» препарат турецкого производства, который также применяют при лечении COVID-19.

По данным ведомства, общая стоимость изъятых препаратов превышает 2 млн руб. Препараты изъяли, их происхождение устанавливается.

В отношении ООО «Каскад здоровья», которому принадлежит аптека, было возбуждено административное дело по ст. 6.33 КоАП России («обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств»).