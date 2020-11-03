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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве назвали сроки начала бесплатной выдачи лекарств от COVID-19

Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заболевшие с COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении, со следующей недели начнут получать бесплатные лекарства. Об этом сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина, передает ТАСС.

«Это заработает для некоторых субъектов уже на следующей неделе, потому что процедура закупки тоже упрощена <...>. На следующей неделе по многим препаратам уже начнут пациентам выдавать лекарственные препараты бесплатно», — сказала Максимкина.

Правительство выделило на лекарства больным COVID-19 более 5 млрд руб.
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По словам представителя Минздрава, ранее прошло совместное заседание с представителями региональных министерств здравоохранения и Минпромторга, на котором были определены потребности регионов в лекарствах.

«Норматив, по которому рассчитаны были средства, тоже достаточно значительный — это более 7,8 тыс. руб. на пациента», — добавила директор департамента.

Амбулаторным пациентам с COVID пообещали бесплатные лекарства
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Накануне правительство выделило регионам более 5,04 млрд руб. на бесплатные лекарства для больных коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В правительстве уточняли, что лекарства предусмотрены для пациентов, проходящих лечение дома. Получат лекарства не менее 640,5 тыс. человек.

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В конце октября президент Владимир Путин заявил, что правительство обсуждает вопрос доступности препаратов для амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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