В Минздраве назвали сроки начала бесплатной выдачи лекарств от COVID-19

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заболевшие с COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении, со следующей недели начнут получать бесплатные лекарства. Об этом сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина, передает ТАСС.

«Это заработает для некоторых субъектов уже на следующей неделе, потому что процедура закупки тоже упрощена <...>. На следующей неделе по многим препаратам уже начнут пациентам выдавать лекарственные препараты бесплатно», — сказала Максимкина.

По словам представителя Минздрава, ранее прошло совместное заседание с представителями региональных министерств здравоохранения и Минпромторга, на котором были определены потребности регионов в лекарствах.

«Норматив, по которому рассчитаны были средства, тоже достаточно значительный — это более 7,8 тыс. руб. на пациента», — добавила директор департамента.