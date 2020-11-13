В Москве от коронавируса вылечились еще 4,2 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 4219 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 358 924 человек», — уточняется в сообщении.

Согласно данным штаба на 12 ноября, всего за время пандемии COVID-19 в Москве заболели более 491,5 тыс. человек. Из них 7573 человека умерли.

При этом, по мнению мэра столицы Сергея Собянина, коронавирусом в городе переболели около 2,5–3 млн человек. Он добавил, что на этом рост заболеваемости в Москве не закончился и эпидемиологическая ситуация в столице еще может ухудшиться. Пик заболеваемости, считает глава города, москвичи преодолеют через несколько месяцев.

В связи с ростом числа зараженных в Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года будут действовать новые ограничительные меры. Согласно распоряжению Собянина, все заведения общественного питания и развлекательные учреждения будут закрыты 23:00 до 6:00. Кроме того, власти города откажутся от традиционных новогодних гуляний.