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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились еще 4,2 тыс. человек

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 4219 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 358 924 человек», — уточняется в сообщении.

Согласно данным штаба на 12 ноября, всего за время пандемии COVID-19 в Москве заболели более 491,5 тыс. человек. Из них 7573 человека умерли.

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции умерли 70 человек
Общество
Фото:Michele Lapini / Getty Images

При этом, по мнению мэра столицы Сергея Собянина, коронавирусом в городе переболели около 2,5–3 млн человек. Он добавил, что на этом рост заболеваемости в Москве не закончился и эпидемиологическая ситуация в столице еще может ухудшиться. Пик заболеваемости, считает глава города, москвичи преодолеют через несколько месяцев.

В связи с ростом числа зараженных в Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года будут действовать новые ограничительные меры. Согласно распоряжению Собянина, все заведения общественного питания и развлекательные учреждения будут закрыты 23:00 до 6:00. Кроме того, власти города откажутся от традиционных новогодних гуляний.

коронавирус Москва
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