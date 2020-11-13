Адвокат сообщил об утверждении обвинения против генерала Мельникова

Александр Мельников (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве против бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Карабанова.

«Как нам стало известно, прокуратура подписала обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нашего подзащитного. На днях дело будет направлено в Хамовнический районный суд столицы для его рассмотрения по существу», — заявил он.

По словам Карабанова, защита будет добиваться оправдательного приговора.

Мельникова и других фигурантов обвиняют в покушении на мошенничество и попытке получения взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России). Согласно указанным статьям, ему грозит до 18 лет лишения свободы.