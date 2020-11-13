Адвокат сообщил об утверждении обвинения против генерала Мельникова
«Как нам стало известно, прокуратура подписала обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нашего подзащитного. На днях дело будет направлено в Хамовнический районный суд столицы для его рассмотрения по существу», — заявил он.
По словам Карабанова, защита будет добиваться оправдательного приговора.
Мельникова и других фигурантов обвиняют в покушении на мошенничество и попытке получения взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России). Согласно указанным статьям, ему грозит до 18 лет лишения свободы.