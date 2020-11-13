Эпидемиолог назвал условие для замедления темпов распространения COVID

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Темпы распространения коронавируса замедлятся при появлении у трети россиян коллективного иммунитета, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает ТАСС.

«Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет», — сказал Горелов, отметив, что на циркуляцию вируса повлияет также поствакцинальный иммунитет.

По его словам, сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и когда он прекратится и заболеваемость начнет понижаться, зависит от выполнения рекомендованных мер профилактики, таких как ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

«Надо понимать, что фаза стабилизации также занимает какое-то время. И на протяжении всего этого периода могут отмечаться некоторые колебания в уровне заболеваемости», — пояснил эпидемиолог, добавив, что развитие эпидемической ситуации зависит от множества факторов. «Например, погодных, на которые мы не можем повлиять, так и социальных, которые всецело зависят от нас», — сообщил он.