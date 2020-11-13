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Пандемия коронавируса ,  
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Эпидемиолог назвал условие для замедления темпов распространения COVID

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Темпы распространения коронавируса замедлятся при появлении у трети россиян коллективного иммунитета, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает ТАСС.

«Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет», — сказал Горелов, отметив, что на циркуляцию вируса повлияет также поствакцинальный иммунитет.

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По его словам, сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и когда он прекратится и заболеваемость начнет понижаться, зависит от выполнения рекомендованных мер профилактики, таких как ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

«Надо понимать, что фаза стабилизации также занимает какое-то время. И на протяжении всего этого периода могут отмечаться некоторые колебания в уровне заболеваемости», — пояснил эпидемиолог, добавив, что развитие эпидемической ситуации зависит от множества факторов. «Например, погодных, на которые мы не можем повлиять, так и социальных, которые всецело зависят от нас», — сообщил он.

Число случаев заражения коронавирусом в России растет с сентября. По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в стране за сутки было выявлено 21 608 случаев заболевания COVID-19, 439 человек умерли, 18 811 выздоровели. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили более чем у 1,858 млн человек, свыше 32 тыс. за это время умерли, более 1,388 млн выздоровели. По числу случаев по-прежнему лидирует Москва.

В начале ноября вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн не исключил, что Россия выйдет на плато по числу зараженных коронавирусом в ближайшее время. И такое положение сохранится до весны следующего года. «Третья волна [коронавируса] будет не скоро, мы сейчас будем в очень затяжной второй волне», — считает он.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, эпидемиологическая ситуация в стране может вновь обостриться в феврале-марте 2021 года. По ее прогнозу, на спад заболеваемость COVID-19 пойдет только к лету.

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