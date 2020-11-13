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Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Красноярском крае

В Красноярском крае столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

ДТП произошло 13 ноября на 13-м км автодороги Красноярск — Железногорск в Березовском районе. Движение организовано по одной полосе.

На западе Москвы в ДТП с маршрутным автобусом пострадали шесть человек
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Фото:msk_today / VK

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Главное управление МВД по краю, в результате аварии погибли два человека, еще один пострадал. Погибшие — водитель и пассажир легковушки, еще один пассажир был госпитализирован.

В автобусе находились девять человек, госпитализация никому не понадобилась.

11 ноября на севере Москвы столкнулись автомобиль такси и автобус. Как сообщал ТАСС, в результате погиб таксист. ДТП произошло на Большой Академической улице. В департаменте транспорта столицы уточнили, что водитель такси, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в остановившийся автобус.

Красноярский край ДТП автобус
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