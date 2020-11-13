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Дело Baring Vostok ,  
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Посол США счел освобождение Калви из-под ареста позитивным шагом

Посол США в России Джон Салливан считает освобождение основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви — фигуранта дела о хищении 2,5 млрд руб. — из-под домашнего ареста позитивным шагом, об этом он сказал ТАСС.

«Освобождение Майкла Калви и его коллег из-под домашнего ареста стало позитивным шагом на пути к разрешению коммерческого спора, негативно повлиявшего на деловые отношения США и РФ», — отметил Салливан.

Baring Vostok оценил освобождение Калви из-под домашнего ареста
Бизнес
Майкл&nbsp;Калви

Верховный суд 12 ноября смягчил меру пресечения Калви и другим фигурантам дела о хищении у банка «Восточный», заменив домашний арест на запрет определенных действий. Речь идет о всех обвиняемых — кроме основателя Baring Vostok это топ-менеджеры фонда Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Ваган Абгарян, экс-директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев, бывший сотрудник банка Александр Цакунов. В частности, суд запретил Калви и его предполагаемым сообщникам до 12 января 2021 года покидать место жительства ночью (с 00:00 до 06:00), посещать помещения банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро, получать и отправлять корреспонденцию.

Калви был задержан в феврале 2019 года. Уголовное дело возбудили по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова — делового партнера основного владельца банка Артема Аветисяна. По версии следствия, основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка проголосовать за уступку кредита ПКБ на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургской компании IFTG, стоившие, по оценке следствия, 600 тыс. руб. Позже в рамках мирового соглашения банку был полностью возмещен ущерб.

Летом Калви сообщил, что у него обнаружен рак бедра, его прооперировали.

Майкл Калви уголовное дело Baring Vostok домашний арест
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