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Дело Baring Vostok ,  
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Baring Vostok оценил освобождение Калви из-под домашнего ареста

Майкл&nbsp;Калви
Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Уголовное преследование основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, освобожденного из-под домашнего ареста, должно быть прекращено, поскольку в его деле нет состава преступления и потерпевших. Об этом РБК заявил представитель фонда.

«Мы рады, что Верховный суд принял долгожданное и единственно верное решение — освободить наших невиновных коллег из-под ареста. <...> Мы уверены в невиновности наших коллег и продолжим добиваться правосудия», — отметил он.

Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста
Общество
Майкл Калви

Собеседник РБК добавил, что в материалах дела не содержится каких-либо доказательств вины его фигурантов. Представитель фонда напомнил, что банк «Восточный» отозвал гражданский иск, получив повторное возмещение средств.

Верховный суд 12 ноября освободил Калви и остальных фигурантов дела из-под домашнего ареста и изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

По версии следствия, Калви убедил совет директоров «Восточного» проголосовать за уступку кредита Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Бумаги последнего, как считают следователи, стоили 600 тыс. руб.

По заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова против Калви завели уголовное дело. В феврале прошлого года его задержали по обвинению в хищении 2,5 млрд руб. Позже обвинения переквалифицировали на растрату.

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Майкл Калви

Помимо Калви фигурантами дела стали топ-менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, бывшие руководители «Восточного» и Первого коллекторского бюро (ПКБ) Алексей Кордичев и Максим Владимиров, а также экс-сотрудник «Восточного» Александр Цакунов.

Сам Калви утверждал, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом в банке, который возник между Baring Vostok и Артемом Аветисяном, владевшим 32% банка через компанию «Финвижн». Аветисян опровергал эту связь. Адвокаты Калви и его деловых партнеров отмечали, что следствие так и не ответило на вопрос, где находятся растраченные деньги.

Суд Майкл Калви Baring Vostok «Восточный» арест иск
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