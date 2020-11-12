Baring Vostok оценил освобождение Калви из-под домашнего ареста

Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Уголовное преследование основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, освобожденного из-под домашнего ареста, должно быть прекращено, поскольку в его деле нет состава преступления и потерпевших. Об этом РБК заявил представитель фонда.

«Мы рады, что Верховный суд принял долгожданное и единственно верное решение — освободить наших невиновных коллег из-под ареста. <...> Мы уверены в невиновности наших коллег и продолжим добиваться правосудия», — отметил он.

Собеседник РБК добавил, что в материалах дела не содержится каких-либо доказательств вины его фигурантов. Представитель фонда напомнил, что банк «Восточный» отозвал гражданский иск, получив повторное возмещение средств.

Верховный суд 12 ноября освободил Калви и остальных фигурантов дела из-под домашнего ареста и изменил меру пресечения на запрет определенных действий.