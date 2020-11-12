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СК возбудил дело после получения детьми ожогов на улице в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после аварии на теплотрассе в подмосковном Дзержинском, в результате которой пострадали четверо детей, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по региону.

12 ноября у дома № 14 на Томилинской улице прорвало трубу, в результате на улицу хлынула горячая вода, образовалось паровое облако.

В Петербурге из-за прорыва трубы улицу залило кипятком
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Фото:Daria Tkacheva / VK

На месте аварии оказались четыре девочки, они получили ожоги первой — третьей степени. Их госпитализировали. Как сообщал ТАСС, пострадавшим от 10 до 12 лет. Они переходили дорогу, когда прорвало трубу. В Минздраве Московской области уточнили, что дети доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Прокуратура Московской области начала проверку в связи с коммунальной аварией.

Московская область прорыв трубы
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