В Петербурге из-за прорыва трубы улицу залило кипятком

Фото: Daria Tkacheva / VK

На пересечении Шлиссельбургского проспекта и Прибрежной улицы в Петербурге в ночь на 25 мая произошла авария в теплосетях, в результате чего кипяток разлился на площади 2 тыс. кв. м.

Как рассказали РБК в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, дефектным оказался трубопровод ГВС 500 мм, который принадлежит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

«Произошло вытекание теплоносителя на проезжую часть на площади 2000 кв. м», — сообщили РБК в ГУ МЧС.

Там добавили, что в промоину провалился автомобиль. «В 03:05 легковой автомобиль Hyundai Solaris, проезжая в условиях ограниченной видимости (сильное парение), провалился передними колесами в промоину. Автомобиль с помощью АЦ 44 ПСЧ извлечен из провала. Погибших, пострадавших нет», — рассказал собеседник РБК.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», экстренные службы планируют закончить ремонт к 23:00 25 мая.