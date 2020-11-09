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В штате Северная Каролина в результате стрельбы у церкви погиб человек

Один человек погиб в результате стрельбы у баптистской церкви в американском городе Хай-Пойнт (штат Северная Каролина). Об этом говорится в сообщении на сайте властей города.

Сообщение о происшествии поступило около 15:29 по местному времени (23:29 мск). Прибывшие на место полицейские обнаружили одного погибшего — темнокожего мужчину. Также полиция сообщила о нескольких пострадавших в результате стрельбы.

В Неваде в перестрелке погибли четыре человека
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Подробности о личности погибшего и пострадавших пока не раскрываются. Полиция города проводит расследование.

На прошлой неделе при стрельбе в штате Невада погибли четыре человека, в том числе один подозреваемый. Еще одного человека госпитализировали. В перестрелку попали и полицейские, прибывшие на место происшествия.

США Северная Каролина стрельба погибший
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