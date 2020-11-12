В Минпромторге заявили об отсутствии планов вводить маркировку игрушек

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Обязательная маркировка детских игрушек в России пока не стоит на повестке дня. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных, передает ТАСС.

«Вопрос об обязательной маркировке игрушек сейчас не обсуждается даже с профессиональным сообществом», — уточнил он.

Беспрозванных отметил, что часть детских товаров уже маркируется, среди них обувь и косметика.

Летом в Минпромторге говорили о возможности проведения добровольного эксперимента по маркировке игрушек. Такая мера предполагалась в случае «подтверждения наличия в обороте критической доли незаконной продукции на российском рынке».