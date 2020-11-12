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Бизнес ,  
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В Минпромторге заявили об отсутствии планов вводить маркировку игрушек

Фото:Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Обязательная маркировка детских игрушек в России пока не стоит на повестке дня. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных, передает ТАСС.

«Вопрос об обязательной маркировке игрушек сейчас не обсуждается даже с профессиональным сообществом», — уточнил он.

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Фото:Christian Vorhofer / Global Look Press

Беспрозванных отметил, что часть детских товаров уже маркируется, среди них обувь и косметика.

Летом в Минпромторге говорили о возможности проведения добровольного эксперимента по маркировке игрушек. Такая мера предполагалась в случае «подтверждения наличия в обороте критической доли незаконной продукции на российском рынке».

С 1 июля в России стала обязательной маркировка ряда продукции в системе «Честный знак». По замыслу властей, она поможет решить проблему контрафакта и нелегальной продукции. Маркировать продукцию обязаны производители, импортеры, дистрибьюторы, предприятия оптовой и розничной торговли.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

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Покупатели же через бесплатное мобильное приложение смогут проследить весь путь товара от производства до прилавка магазина или аптеки, получив всю информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности и состав.

Специалисты Научно-исследовательского финансового института Минфина ранее подсчитывали, что в случае маркировки всех товаров народного потребления ежегодные затраты бизнеса составят 1,5 трлн руб. В среднем затраты на маркировку прибавят 5,4% к стоимости товаров.

После ввода системы маркировки компании стали жаловаться на массовые сбои. Так, об этом заявили фармпроизводители, поставщики парфюма и игроки обувного рынка. Общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» попросила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова не вводить маркировку «Честный знак» в тех отраслях, где есть уже работающие механизмы прослеживания товаров, а также на тех рынках, где нет нелегальной продукции.

маркировка Минпроторг РФ деткие игрушки
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