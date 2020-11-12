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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал катастрофической ситуацию с коронавирусом в Европе

Фото:Michele Lapini / Getty Images
Фото: Michele Lapini / Getty Images

Со стороны ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Европе кажется катастрофической.Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

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По словам Собянина, власти следят за динамикой распространения коронавируса в основных европейских странах и столицах, там они «давно уже побили все рекорды весеннего периода — и по заболеваемости, и по смертности».

«И самое страшное, что рост не прекращается. <...> Надо учиться на чужих примерах, а не на своих, чтобы не допустить развития таких событий», — сказал мэр Москвы.

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В середине октября из-за роста количества заболевших коронавирусом локдаун ввела Ирландия. В стране введен режим самоизоляции, общепит работает исключительно навынос, заполняемость общественного транспорта ограничивается 25% от его вместимости, однако продолжают работу школы. Планируется, что в режиме общенационального карантина Ирландия пробудет около шести недель. Следом карантин объявили власти Великобритании, Франции, Австрии, Португалии и Греции. Также в большинстве стран ЕС действует масочный режим и комендантский час.

На этой неделе власти Москвы объявили об ужесточении мер по предотвращению распространения коронавируса. Так, с пятницы, 13 ноября, заведения общепита, ночные клубы, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения будут закрыты с 23:00 до 6:00. Кроме того, студенты вузов и колледжей с 13 ноября должны перейти на дистанционное обучение. Планируется, что ограничительные меры продлятся до 15 января.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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