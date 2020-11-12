Собянин назвал катастрофической ситуацию с коронавирусом в Европе

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Со стороны ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Европе кажется катастрофической.Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

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По словам Собянина, власти следят за динамикой распространения коронавируса в основных европейских странах и столицах, там они «давно уже побили все рекорды весеннего периода — и по заболеваемости, и по смертности».

«И самое страшное, что рост не прекращается. <...> Надо учиться на чужих примерах, а не на своих, чтобы не допустить развития таких событий», — сказал мэр Москвы.