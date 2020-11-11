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Навка перенесла свои ледовые шоу из-за новых ограничений в Москве

Татьяна Навка (в центре)
Татьяна Навка (в центре) (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Чемпионка Олимпийских игр в Турине по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала РБК, что ее ледовые шоу в Москве, запланированные на эту зиму, будут перенесены из-за ограничений по COVID-19.

«Планировали [проводить шоу] с заполняемостью 50% зала, но из-за новых ограничений вынуждены перенести», — сообщила Навка.

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Фигуристка добавила, что об окончательной отмене представлений речи пока не идет. «Билеты были в продаже, очень много людей запланировали посещение наших шоу в новогодние праздники. Нас все зрители просят не отменять. Поэтому, возможно, мы перенесем прокат и всем купившим билеты предложим обменять на новые даты или вернуть билеты», — рассказала олимпийская чемпионка.

На сайте продюсерского центра Татьяны Навки на момент публикации все еще можно приобрести билеты на ледовые мюзиклы «Спящая красавица» и «Руслан и Людмила». Всего на декабрь—январь было запланировано 16 представлений, все они должны были пройти в столичном Дворце спорта «Мегаспорт».

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Ранее от проведения своих ледовых шоу в Москве отказался другой фигурист, призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух. По словам спортсмена, они не стали открывать продажу билетов, предвидя ужесточение требований по допуску зрителей.

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«Конечно, проводить шоу в таких условиях, на фоне запрета, в Москве невозможно. Продажа билетов не началась, мы были научены горьким опытом. Понимали, что ситуация накаляется, так что билеты даже в продажу не выходили», — сказал Авербух РБК.

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Мэр Москвы Сергей Собянин 10 ноября сообщил о новых ограничениях из-за распространения коронавируса. Согласно указу, отменяются все зрелищные мероприятия, а бары, рестораны и ночные клубы не будут работать ночью. Ограничения продлятся с 13 ноября по 15 января 2021 года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус COVID-19 Татьяна Навка Илья Авербух Сергей Собянин новости
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