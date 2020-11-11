Навка перенесла свои ледовые шоу из-за новых ограничений в Москве

Татьяна Навка (в центре) (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Чемпионка Олимпийских игр в Турине по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала РБК, что ее ледовые шоу в Москве, запланированные на эту зиму, будут перенесены из-за ограничений по COVID-19.

«Планировали [проводить шоу] с заполняемостью 50% зала, но из-за новых ограничений вынуждены перенести», — сообщила Навка.

Фигуристка добавила, что об окончательной отмене представлений речи пока не идет. «Билеты были в продаже, очень много людей запланировали посещение наших шоу в новогодние праздники. Нас все зрители просят не отменять. Поэтому, возможно, мы перенесем прокат и всем купившим билеты предложим обменять на новые даты или вернуть билеты», — рассказала олимпийская чемпионка.

На сайте продюсерского центра Татьяны Навки на момент публикации все еще можно приобрести билеты на ледовые мюзиклы «Спящая красавица» и «Руслан и Людмила». Всего на декабрь—январь было запланировано 16 представлений, все они должны были пройти в столичном Дворце спорта «Мегаспорт».