Еще 3959 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 3959 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 354 705 человек.

По данным на 11 ноября, в столице с начала эпидемии было зафиксировано 485 545 случаев заражения COVID-19. За это время скончались 7 502 человека.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, коронавирусом в столице переболели около 2,5–3 млн жителей. Однако он отметил, что этого недостаточно для выработки коллективного иммунитета.