СНБ Армении опровергла информацию о сердечном приступе у главы ведомства

Информация о госпитализации директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армена Абазяна с сердечным приступом не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

По данным ведомства, Абазян обратился в лечебное учреждение для прохождения текущего медицинского обследования. В настоящее время он находится на работе и полностью выполняет свои обязанности, сообщили в СНБ.

Ранее агентство Armenpress сообщило о госпитализации Абазяна с диагнозом «ишемический сердечный приступ». Впоследствии издание выпустило информацию об опровержении этой информации.

«Уважаемые коллеги, из-за технической проблемы и недоразумения в 23:26 была опубликована статья «Директор Службы национальной безопасности доставлен в больницу с ишемическим сердечным приступом», просим аннулировать ее и удалить из своих новостных лент. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении.

Ранее СНБ Армении сообщила о задержании бывшего вице-спикера Армении Эдуарда Шармазанова. Как сообщил ТАСС его помощник Гегам Петросян, экс-вице-спикер Армении пробудет под арестом 72 часа. По словам Петросяна, Шармазанова обвинили в организации незаконного собрания.

Накануне армянская оппозиция потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после того, как он подписал соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе. По словам депутата фракции партии «Процветающая Армения» Геворка Петросяна, для начала заседания по вопросу отстранения

Пашиняна от должности не хватило трех человек. Он отметил, что в парламент пришли депутаты фракций партий «Процветающая Армения» и «Светлая Армения», однако от фракции правящей партии «Мой шаг» не было ни одного депутата.

Позднее на заседание от правящей партии приехала вице-спикер парламента Лена Назарян, при этом для кворума все равно не хватило трех участников.

Никол Пашинян вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным подписали совместное заключение о перемирии в непризнанном Нагорном Карабахе 10 ноября. С полуночи вторника в Карабахе были прекращены боевые действия, которые велись на этой территории с 27 сентября. В зоне конфликта было решено развернуть миротворческий контингент России.

Согласно заявлению Минобороны России, в Нагорном Карабахе будут размещены 16 наблюдательных пунктов и организованы два маршрута патрулирования военной полиции. Территория непризнанной республики будет разделена на две зоны — «Север» и «Юг». В двух районах, Агдамском и к северу от Мартуни, будут организованы регулярные патрули военной полиции. В Степанакерте и Мардакерте разместят два мотострелковых батальона.