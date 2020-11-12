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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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СНБ Армении задержала бывшего вице-спикера парламента Шармазанова

Служба национальный безопасности (СНБ) Армении задержала бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова. Об этом сообщает портал News.am.

Помимо Шармазанова, был также задержан бывший директор СНБ, лидер партии «Родина» Артур Ванецян, пресс-секретарь Шармазанова, а также бывший вице-спикер Ара Саакян.

Отмечается, что Царукян был задержан до начала митинга с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а Шармазанова и Ванецяна задержали после митинга.

Как пояснил в беседе с ТАСС помощник Шармазанова Гегам Петросян, СНБ Армении решила отправить Шармазанова под предварительный арест. Бывший вице-спикер армянского парламента пробудет под арестом 72 часа.

Ранее СНБ Армении задержала главу оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. 

Протесты в Ереване после соглашения по Карабаху. Фоторепортаж
Фотогалерея 

11 ноября оппозиции Армении не удалось провести внеочередное заседание парламента, на котором планировалось обсудить вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Поводом для проведения отставки Пашиняна послужили беспорядки, которые возникли в Ереване ночью 10 ноября. Они произошли после того, как премьер-министр Армении объявил о соглашении с Азербайджаном и Россией об окончании военных действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Тогда группа протестующих в Ереване ворвалась в здание правительства и разгромила зал заседаний. Затем возле здания парламента Армении возник митинг, на котором были задержаны более 100 человек.

Согласно договоренностям Армении, Азербайджана и России боевые действия, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября, было решено прекратить с полуночи 10 ноября, а стороны остановились на занимаемых позициях. В зоне конфликта было решено развернуть миротворческий контингент России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев после соглашения заявил о «капитуляции Армении» и победе своей страны.

Никол Пашинян, объясняя подписание документа, заявил, что у Армении не было иного выхода. Он отметил, что решение было принято на основе анализа военной ситуации. По его словам, на перемирии настояла армия.

Армения вице-спикер арест
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