СНБ Армении задержала бывшего вице-спикера парламента Шармазанова

Служба национальный безопасности (СНБ) Армении задержала бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова. Об этом сообщает портал News.am.

Помимо Шармазанова, был также задержан бывший директор СНБ, лидер партии «Родина» Артур Ванецян, пресс-секретарь Шармазанова, а также бывший вице-спикер Ара Саакян.

Отмечается, что Царукян был задержан до начала митинга с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а Шармазанова и Ванецяна задержали после митинга.

Как пояснил в беседе с ТАСС помощник Шармазанова Гегам Петросян, СНБ Армении решила отправить Шармазанова под предварительный арест. Бывший вице-спикер армянского парламента пробудет под арестом 72 часа.

Ранее СНБ Армении задержала главу оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

11 ноября оппозиции Армении не удалось провести внеочередное заседание парламента, на котором планировалось обсудить вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Поводом для проведения отставки Пашиняна послужили беспорядки, которые возникли в Ереване ночью 10 ноября. Они произошли после того, как премьер-министр Армении объявил о соглашении с Азербайджаном и Россией об окончании военных действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Тогда группа протестующих в Ереване ворвалась в здание правительства и разгромила зал заседаний. Затем возле здания парламента Армении возник митинг, на котором были задержаны более 100 человек.

Согласно договоренностям Армении, Азербайджана и России боевые действия, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября, было решено прекратить с полуночи 10 ноября, а стороны остановились на занимаемых позициях. В зоне конфликта было решено развернуть миротворческий контингент России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев после соглашения заявил о «капитуляции Армении» и победе своей страны.

Никол Пашинян, объясняя подписание документа, заявил, что у Армении не было иного выхода. Он отметил, что решение было принято на основе анализа военной ситуации. По его словам, на перемирии настояла армия.