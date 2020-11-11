В Ереване задержали главу оппозиционной партии «Процветающая Армения»
Главу оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна задержала Служба национальной безопасности страны. Об этом заявила член фракции «Процветающей Армении» Ивета Тоноян, передает «Арменпресс».
«Царукяна отвезли в Службу национальной безопасности. Мы не знаем, в чем он обвиняется», — сообщила Тоноян.
Ранее 11 ноября в Ереване, где должен был состояться митинг оппозиции, не согласной с условиями соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, начались задержания.
Так, сотрудники правоохранительных органов оцепили площадь Свободы. Помимо Царукяна были задержаны экс-глава аппарата нацсобрания Арсен Бабаян и экс-депутат Вардан Айвазян. Также с площади увели членов Республиканской партии Армении и «Отечества».