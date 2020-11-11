В Ереване задержали главу оппозиционной партии «Процветающая Армения»

Гагик Царукян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Главу оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна задержала Служба национальной безопасности страны. Об этом заявила член фракции «Процветающей Армении» Ивета Тоноян, передает «Арменпресс».

«Царукяна отвезли в Службу национальной безопасности. Мы не знаем, в чем он обвиняется», — сообщила Тоноян.

Ранее 11 ноября в Ереване, где должен был состояться митинг оппозиции, не согласной с условиями соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, начались задержания.

Так, сотрудники правоохранительных органов оцепили площадь Свободы. Помимо Царукяна были задержаны экс-глава аппарата нацсобрания Арсен Бабаян и экс-депутат Вардан Айвазян. Также с площади увели членов Республиканской партии Армении и «Отечества».