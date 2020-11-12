В Лондоне неизвестный въехал на автомобиле в здание полицейского участка

Неизвестный въехал на автомобиле в здание полицейского участка в Эдмонтоне (район на севере Лондона). К настоящему времени мужчина задержан, говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

По данным ведомства, инцидент произошел в 18:58 (21:58 мск).

«Автомобиль остается на месте. Его осматривают осмотра специалисты. На данном этапе нам не известно о пострадавших», — говорится в заявлении правоохранителей.

Отмечается, что участок, в который врезался автомобиль, эвакуирован. На место происшествия прибыли скорая помощь и пожарные. Личность задержанного не раскрывается. Другие подробности случившегося не приводятся.

5 ноября автомобиль въехал в остановку общественного транспорта на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел на Садовой-Триумфальной улице, около дома 16 строение 1. В результате пострадали три человека: две женщины и малолетняя девочка, они были госпитализированы.По данному факту следователи организовали проверку.