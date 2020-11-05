Автомобиль въехал в остановку в центре Москвы

Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта на Садовом кольце в Москве, три человека пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Авария произошла на Садовой-Триумфальной улице, около дома 16 строение 1. Движение по одной полосе ограничили.

По данным Mash, пострадали две женщины и два ребенка. Машиной управляла женщина. РЕН ТВ сообщает, что пострадавшие находились в автомобиле.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве РБК сообщили, что пока не обладают информацией о происшествии.

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