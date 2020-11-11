В Москве выявили 4477 новых заразившихся коронавирусом

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В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 4477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общее число зараженных в столице за весь период возросло до 485,5 тыс. За сутки в Москве госпитализировали 1366 пациентов.

Последний раз менее 5 тыс. заболевших за одни сутки выявляли 2 ноября.

Из-за быстрого роста количества новых зараженных власти Москвы ранее ввели новые ограничения. Они продлятся с 13 ноября по 15 января 2021 года.