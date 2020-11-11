Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 76,21 (-0,19) Инвестиции, 14:16
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 90,05 (-0,31) Инвестиции, 14:16
В Красноярске умер старейший десантник России Общество, 19:47 Документальный фильм о Грете Тунберг покажут в кинотеатрах Стиль, 19:41 Что такое экомониторинг: нормативы, аномальная жара и запахи РБК и ДПиООС, 19:39 Ассистента Семака наказали за оскорбительное поведение в матче РПЛ Спорт, 19:31 В Ботсване нашли алмаз с массой почти в тысячу карат Общество, 19:30 Ультиматум для Пашиняна, Москва без Нового года. Главные новости РБК Общество, 19:23 Как пандемия повлияла на бизнес в России: телемост топ-менеджеров РБК и SAP, 19:10 Биткоин продолжил дорожать. Как высоко поднимется цена криптовалюты Крипто, 19:05 Самый дорогой футболист «Рубина» заразился коронавирусом Спорт, 19:00 В Москве женщина заплатила ₽260 тыс. за допущенные за год нарушения ПДД Авто, 18:51 СК завел дело на экс-куратора информатизации владимирской медицины Общество, 18:43 «Транснефть» решила урезать финансирование инвестпрограмм на два года Бизнес, 18:43 «АВТОСТАТ» опубликовал результаты исследования сайтов по продаже авто Пресс-релиз, 18:42 Креативный директор Frame Moscow — о незаменимых вещах в гардеробе РБК и Frame Moscow, 18:41
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,94 +0,51% EUR/RUB ₽90,55 +0,16% EUR/USD $1,18 -0,38%
Общество ,  
0 

В Ботсване нашли алмаз с массой почти в тысячу карат

Фото:lucaradiamond.com
Фото: lucaradiamond.com

Белый алмаз массой 998 карат обнаружен в Ботсване на руднике Karowe Diamond Mine, сообщается на сайте компании Lucara Diamond Corp., которой принадлежит рудник.

Алмаз размером 67x49x45 мм был добыт путем прямого измельчения руды на участке открытого карьера. Этот камень стал вторым алмазом массой более 500 карат, добытым на руднике в 2020 году. По данным Bloomberg, он вошел в пятерку крупнейших алмазов в истории.

Lucara Diamond Corp. занимается добычей крупных алмазов высокого качества, она является владельцем рудника Karowe в Ботсване.

Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат
Бизнес
Фото:Grégoire Vieille / Louis Vuitton

В 2015 году на руднике в Ботсване был найден алмаз весом 1111 карат — тогда он стал вторым по величине камнем за всю историю добычи алмазов и крупнейшим из найденных за последние 110 лет. В апреле 2019 года в Ботсване нашли еще более крупный алмаз массой более 1,7 тыс. карат, который побил этот рекорд — в январе его купила компания Louis Vitton.

В октябре 2019 года в Якутии нашли алмаз-матрешку, в полости которого перемещается другой алмаз. В компании АЛРОСА, обнаружившей камень, отметили, что подобный алмаз найден впервые.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес
Ботсвана алмаз
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,94 +0,51% EUR/RUB ₽90,55 +0,16% EUR/USD $1,18 -0,38%
Материалы по теме
Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат
Бизнес
В России нашли первый в мире алмаз-матрешку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter