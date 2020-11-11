В Ботсване нашли алмаз с массой почти в тысячу карат
Белый алмаз массой 998 карат обнаружен в Ботсване на руднике Karowe Diamond Mine, сообщается на сайте компании Lucara Diamond Corp., которой принадлежит рудник.
Алмаз размером 67x49x45 мм был добыт путем прямого измельчения руды на участке открытого карьера. Этот камень стал вторым алмазом массой более 500 карат, добытым на руднике в 2020 году. По данным Bloomberg, он вошел в пятерку крупнейших алмазов в истории.
Lucara Diamond Corp. занимается добычей крупных алмазов высокого качества, она является владельцем рудника Karowe в Ботсване.