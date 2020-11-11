В Ботсване нашли алмаз с массой почти в тысячу карат

В 2015 году на руднике в Ботсване был найден алмаз весом 1111 карат — тогда он стал вторым по величине камнем за всю историю добычи алмазов и крупнейшим из найденных за последние 110 лет. В апреле 2019 года в Ботсване нашли еще более крупный алмаз массой более 1,7 тыс. карат, который побил этот рекорд — в январе его купила компания Louis Vitton.

В октябре 2019 года в Якутии нашли алмаз-матрешку, в полости которого перемещается другой алмаз. В компании АЛРОСА, обнаружившей камень, отметили, что подобный алмаз найден впервые.