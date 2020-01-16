Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат

Алмаз, получивший название Sewelo, добыт в апреле 2019 года в Ботсване. Его стоимость может составлять $50 млн. Покупка позволит Louis Vuitton усилить свои позиции на рынке ювелирной продукции премиум-класса

Фото: Grégoire Vieille / Louis Vuitton

Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.

Алмаз, получивший название Sewelo, добыт в апреле 2019 года в Ботсване и стал крупнейшей находкой с 1905 года, когда был обнаружен камень весом 3106 карат (из него в итоге сделали два алмаза размером примерно 530 и 317 карат, которые теперь украшают британскую корону). Бурк не раскрыл, за сколько Louis Vuitton приобрел алмаз, но признал, что речь идет о «миллионах долларов». Бывший президент Антверпенской алмазной биржи Марсель Прювер сообщил NYT, что камень может стоить $50 млн.

Газета отмечает, что покупка Louis Vuitton алмаза вслед за приобретением за $16,2 млрд американской ювелирной компании — еще один признак того, что LVMH собирается «полностью доминировать» на рынке ювелирной продукции премиум-класса. Financial Times отмечает, что эта отрасль «основательно разделена»: известные бренды занимают только 20-23% рынка.

«Никто не ожидает от нас такого акцента на премиальных ювелирных изделиях. Я думаю, что это [покупка] немного оживит ситуацию. Разбудит отрасль», — пояснил NYT Бурк. «В мире существует менее десятка человек, которые знают, что делать с камнем вроде этого или как его обрабатывать и при этом способны выложить деньги для его покупки», — пояснил Прювер.