В России нашли первый в мире алмаз-матрешку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 12:27
Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России Общество, 16:42 Фигуристка Медведева выиграла турнир в Шанхае Спорт, 16:39 Лукашенко чуть не назвал Зеленского Владимиром Владимировичем и испугался Политика, 16:34 Как часто компании используют банкротство для списания долгов Pro, 16:33 Зеленский сообщил об освобождении осужденного в Белоруссии журналиста Политика, 16:21 «Инновации»: главные события в России 5—11 октября Экономика инноваций, 16:17  В Москве уволили классного руководителя из-за издевательств над учеником Общество, 16:13 30 лет «золотой миле»: как Остоженка стала самым дорогим районом Москвы Недвижимость, 16:12 Gas Monkey: легендарные автомобили прошлого получают новую жизнь РБК и Discovery, 16:11 Мэр Львова назвал причину гибели людей при аварийной посадке Ан-12 Общество, 16:05 Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Политика, 16:05 Глава мясной ассоциации: как Россия вошла в топ-10 экспортеров мяса Pro, 15:55  Черчесов назвал замену в сборной травмированным Жемалетдинову и Зобнину Спорт, 15:52 Instagram Autonews: самое интересное за неделю Авто, 15:50
Общество ,  
0 
В России нашли первый в мире алмаз-матрешку
Внутри найденного в Якутии алмаза свободно перемещается другой алмаз. В АЛРОСА отмечают, что ранее таких «матрешек» никогда не находили
АЛРОСА ALRS ₽74,09 -1,66% Купить

Видео: АЛРОСА

На одном из месторождений в Якутии специалисты компании АЛРОСА нашли уникальный алмаз-матрешку, в полости которого свободно перемещается алмаз поменьше.

«Насколько нам известно, такие алмазы еще не встречались в истории мировой алмазодобычи. Это действительно уникальное творение природы, тем более что природа не любит пустоты», — заявил заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе Олег Ковальчук, слова которого приводятся в сообщении компании.

Финансы
Запасы золота и алмазов на Земле закончатся через 20 лет

«Внешний» алмаз невелик (вес 0,62 карата, максимальные размеры 4,8×4,9×2,8 мм), а перемещающийся по его внутренней полости кристалл и того меньше (1,9×2,1×0,6 мм, расчетная масса — 0,02 карата). По мнению экспертов АЛРОСА, первым образовался именно внутренний алмаз, внешний же сформировался вокруг него позднее. Как именно произошло, что вместо единого кристалла образовалась «матрешечная» система из двух камней, пока неясно.

«Имеются две основные гипотезы: согласно первой версии, в процессе роста алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже был растворен в условиях земной поверхности, согласно второй — в результате сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами», — пояснил Ковальчук.

По словам Ковальчука, «матрешка» уникальна, так как обычно образующиеся в кристаллах полости заполняются другими минералами.

Стоимость уникального алмаза в сообщении АЛРОСА не называется, не сообщается и то, какой будет его дальнейшая судьба.

Фотогалерея 
Самые крупные и дорогие бриллианты в мире

В начале августа 2018 года АЛРОСА продала самый крупный российский бриллиант из коллекции «Династия». Он представляет собой бесцветный круглый камень массой 51,38 карата цвета D (бесцветный), чистоты VVS1 (без включений). По утверждению компании, это самый чистый из крупных бриллиантов, ограненных «за всю историю российского ювелирного искусства».

Автор: Евгений Калюков
Теги: АЛРОСА, алмаз
Материалы по теме
Bloomberg сообщил о планах АЛРОСА продать бриллиант на $65 млн
Бизнес
Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов
Общество
Глава Минприроды допустил дефицит алмазов в России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter