В России нашли первый в мире алмаз-матрешку

В России нашли первый в мире алмаз-матрешку

Внутри найденного в Якутии алмаза свободно перемещается другой алмаз. В АЛРОСА отмечают, что ранее таких «матрешек» никогда не находили

Видео: АЛРОСА

На одном из месторождений в Якутии специалисты компании АЛРОСА нашли уникальный алмаз-матрешку, в полости которого свободно перемещается алмаз поменьше.

«Насколько нам известно, такие алмазы еще не встречались в истории мировой алмазодобычи. Это действительно уникальное творение природы, тем более что природа не любит пустоты», — заявил заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе Олег Ковальчук, слова которого приводятся в сообщении компании.

«Внешний» алмаз невелик (вес 0,62 карата, максимальные размеры 4,8×4,9×2,8 мм), а перемещающийся по его внутренней полости кристалл и того меньше (1,9×2,1×0,6 мм, расчетная масса — 0,02 карата). По мнению экспертов АЛРОСА, первым образовался именно внутренний алмаз, внешний же сформировался вокруг него позднее. Как именно произошло, что вместо единого кристалла образовалась «матрешечная» система из двух камней, пока неясно.