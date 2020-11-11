В Красноярске умер старейший десантник России

Георгий Ивкин (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Старейший десантник России Георгий Ивкин умер в Красноярске в возрасте 95 лет, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

«С болью в сердце узнал об уходе из жизни старейшего десантника России — Георгия Терентьевича Ивкина. Ему было 95 лет, он был даже на пять лет старше самих Воздушно-десантных войск России, юбилей которых мы отмечали вместе в августе этого года», — написал Швыткин в Facebook.

Он отметил, что имя старейшего ветерана ВДВ даже занесено в Книгу рекордов России. В Воздушно-десантные войска Ивкин попал в годы войны. «Удивительно, что мальчишкой он пошел в речники, но война распорядилась иначе, и Георгий Ивкин попал в воздушную пехоту, в составе которой участвовал во многих операциях», — рассказал депутат.

После войны почти 60 лет он проработал в сфере энергетики в Красноярске. Швыткин отметил, что ветеран «верой и правдой» служил родине и всегда «отдавал себя до последней капли», где бы не находился — на военной службе или работе.