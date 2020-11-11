Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 76,21 (-0,19) Инвестиции, 14:16
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 90,05 (-0,31) Инвестиции, 14:16
В Красноярске умер старейший десантник России Общество, 19:47 Документальный фильм о Грете Тунберг покажут в кинотеатрах Стиль, 19:41 Что такое экомониторинг: нормативы, аномальная жара и запахи РБК и ДПиООС, 19:39 Ассистента Семака наказали за оскорбительное поведение в матче РПЛ Спорт, 19:31 В Ботсване нашли алмаз с массой почти в тысячу карат Общество, 19:30 Ультиматум для Пашиняна, Москва без Нового года. Главные новости РБК Общество, 19:23 Как пандемия повлияла на бизнес в России: телемост топ-менеджеров РБК и SAP, 19:10 Биткоин продолжил дорожать. Как высоко поднимется цена криптовалюты Крипто, 19:05 Самый дорогой футболист «Рубина» заразился коронавирусом Спорт, 19:00 В Москве женщина заплатила ₽260 тыс. за допущенные за год нарушения ПДД Авто, 18:51 СК завел дело на экс-куратора информатизации владимирской медицины Общество, 18:43 «Транснефть» решила урезать финансирование инвестпрограмм на два года Бизнес, 18:43 «АВТОСТАТ» опубликовал результаты исследования сайтов по продаже авто Пресс-релиз, 18:42 Креативный директор Frame Moscow — о незаменимых вещах в гардеробе РБК и Frame Moscow, 18:41
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,94 +0,51% EUR/RUB ₽90,55 +0,16% EUR/USD $1,18 -0,38%
Общество ,  
0 

В Красноярске умер старейший десантник России

Георгий Ивкин
Георгий Ивкин (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Старейший десантник России Георгий Ивкин умер в Красноярске в возрасте 95 лет, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

«С болью в сердце узнал об уходе из жизни старейшего десантника России — Георгия Терентьевича Ивкина. Ему было 95 лет, он был даже на пять лет старше самих Воздушно-десантных войск России, юбилей которых мы отмечали вместе в августе этого года», — написал Швыткин в Facebook.

Он отметил, что имя старейшего ветерана ВДВ даже занесено в Книгу рекордов России. В Воздушно-десантные войска Ивкин попал в годы войны. «Удивительно, что мальчишкой он пошел в речники, но война распорядилась иначе, и Георгий Ивкин попал в воздушную пехоту, в составе которой участвовал во многих операциях», — рассказал депутат.

После войны почти 60 лет он проработал в сфере энергетики в Красноярске. Швыткин отметил, что ветеран «верой и правдой» служил родине и всегда «отдавал себя до последней капли», где бы не находился — на военной службе или работе.

В Японии умер старейший мужчина на планете
Общество
Титэцу Ватанабэ

В России 2 августа отмечается День ВДВ. В этот день в 1930 году под Воронежем на учениях десантировались 12 человек на парашютах. В этом году ВДВ исполнилось 90 лет.

Россия десантник
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,94 +0,51% EUR/RUB ₽90,55 +0,16% EUR/USD $1,18 -0,38%
Материалы по теме
В Петербурге умер разработавший генплан Хошимина архитектор Юрий Курбатов
Общество
На 102-м году жизни скончался президент Академии наук Украины Борис Патон
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter