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В Японии умер старейший мужчина на планете

Он был удостоен этого звания две недели назад. Японец не дожил до своих 113 лет всего 11 дней
Титэцу Ватанабэ (Фото: Kyodo / Reuters)

В японской префектуре Ниигата умер 112-летний Титэцу Ватанабэ, который две недели назад был официально признан старейшим из живущих на Земле мужчин. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, он скончался 23 февраля в одном из учреждений по уходу за престарелыми в городе Дзёэцу.

Ватанабэ был удостоен звания самого старого (живущего) жителя планеты 12 февраля. На тот момент ему было 112 лет и 344 дня. Представители книги рекордов Гиннесса вручили ему соответствующий сертификат.

Титэцу Ватанабэ родился 5 марта 1907 года. Он был первым из восьми детей в семье. После окончания учебы стал сотрудником компании Dai-Nippon Meiji Sugar и переехал в Тайвань, где проработал 18 лет. Его задачей было заключение контрактов на поставки сахарного тростника с плантаций. Принял участие во Второй мировой войне, после чего вернулся на родину. Там он вплоть до пенсии, на которую вышел в 1974 году, работал в сельскохозяйственной сфере. У Ватанабэ было пятеро детей, 12 внуков и 16 правнуков.

Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете был также жителем Японии. 113-летний Масадзо Нонака, который в апреле 2018 года был признан самым пожилым из живущих на планете мужчин, умер в январе прошлого года.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Япония, старейший человек
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