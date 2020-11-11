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«Транснефть» решила урезать финансирование инвестпрограмм на два года

«Транснефть» TRNFP ₽141 700 +1,14% Купить
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Транснефть» собирается снизить финансирование инвестиционных программ на 2020 и 2021 год, сообщил РБК официальный представитель компании Игорь Демин.

По его словам, «Транснефть» не смогла получить трехлетнюю рассрочку по дивидендам и вынуждена перейти к стресс-сценарию. Однако на сколько будут сокращены расходы, пока неясно. Как сообщала компания, финансирование инвестиций в текущем году будет уменьшено на 20% от объемов программ, или более 45 млрд руб., а в следующем году — на 12% (около 30 млрд руб.).

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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

Основной причиной сокращения расходов стало снижение выручки компании из-за падения объемов прокачки нефти и нефтепродуктов, особенно на экспорт, как следствие сделки ОПЕК+ с сокращением добычи нефти. И отказ правительства дать позволить компании выплатить дивиденды на голосующие акции за 2019 год в рассрочку за три года, уточнил ее представитель. Сокращенные инвестиции в техническое перевооружение и капремонт трубопроводов планируется восполнить в 2022–2025 годах.

В конце сентября газета «Коммерсантъ» писала, что правительство отказало «Транснефти» в отсрочке выплат дивидендов — компания должна заплатить 50% от чистой прибыли. Компания просила о рассрочке положенной государству выплаты в размере 81 млрд руб. на три года: около половины суммы она была готова заплатить сразу, а остальное — в течение трех лет. Монополия просила разрешить ей отсрочить платежи с учетом падения ее грузооборота на 20% из-за сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, сообщало издание.

В том же месяце Министерство финансов решило изменить правила выплаты дивидендов государственными компаниями: все госкомпании, начиная с финансовых результатов 2021 года, должны направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли.

Транснефть дивиденды
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