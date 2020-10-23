В «Транснефти» назвали причину приостановки прокачки нефти по «Дружбе»

Поставки российской нефти по «Дружбе» в Польшу возобновлены, сообщили РБК в «Транснефти». Ранее прокачку приостановили из-за технической проблемы

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Мозырь — Брест», являющемуся частью нефтепровода «Дружба», возобновлены. Об этом сообщил РБК официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, поставки были приостановлены из-за того, что на линии электропередачи на территории Белоруссии упало дерево. Проблему устранили в течение трех часов, прокачка российской нефти восстановлена, сказал Демин РБК.

Восстановление поставок нефти в Польшу подтвердил также пресс-секретарь компании «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает «Интерфакс».

«Польская сторона проблемы устранила. Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти, процесс запущен в полном объеме», — сказал он.