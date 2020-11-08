Полиция завела дело против сбившего на переходе людей водителя Cadillac

Следственное управление УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу возбудило уголовное дело против водителя Cadillac, сбившего на пешеходном переходе молодую пару. Об это сообщается в пресс-службе главка МВД России по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 6 ноября в Наро-Фоминске водитель сбил 22-летнего молодого человека и 19-летнюю девушку на пешеходном переходе. Они погибли на месте. Водитель после ДТП попытался скрыться, однако другие автомобилисты не дали ему уехать. Позднее его задержали полицейские.

Согласно закону, если водителя признают виновным в смерти молодых людей, ему грозить до 15 лет лишения свободы.