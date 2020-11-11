Собянин назвал сроки принятия новых решений по ограничениям в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти столицы отводят две-три недели на наблюдение за эффективностью новых ограничительных мер. Дальнейшие действия будут зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», передает ТАСС.

«Исходя уже из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, [будем] принимать уже какие-то решения», — сказал он.

Как отметил Собянин, надежда на стабилизацию ситуации в Москве есть. В то же время, градоначальник указал на то, что положение дел в Европе не способствует уверенности в этом.

Материал дополняется