Пандемия коронавируса , 11 ноя, 15:08
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Собянин назвал сроки принятия новых решений по ограничениям в Москве
Власти столицы отводят две-три недели на наблюдение за эффективностью новых ограничительных мер. Дальнейшие действия будут зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», передает ТАСС.
«Исходя уже из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, [будем] принимать уже какие-то решения», — сказал он.
Как отметил Собянин, надежда на стабилизацию ситуации в Москве есть. В то же время, градоначальник указал на то, что положение дел в Европе не способствует уверенности в этом.
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