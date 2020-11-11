Власти исключили штрафы за прогулки переведенным на удаленку учащимся

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Школьников и студентов, которых из-за ситуации с коронавирусом отправили на дистанционное обучение, не будут штрафовать, если они будут свободно перемещаться по улице, пользоваться транспортом или посещать торговые центры. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением заболевания.

«Штрафы не предусмотрены», — сказали в оперштабе. При этом учащимся рекомендовали воздержаться от необязательных поездок.

Ранее власти Москвы продлили до 22 ноября дистанционный режим обучения для учащихся 6–11 классов. Ученики младших классов продолжают очное обучение.

Накануне, 10 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что студентов городских вузов и колледжей переводят на удаленный режим. Аналогичное решение рекомендовали принять федеральным и частным учебным заведениям. Некоторые вузы и ранее занимались в таком формате. Частично в дистанционном режиме, в том числе, обучаются в МГЛУ, МАрхИ, РУДН.