В лесах Тамбовской области остались только два волка

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В лесах Тамбовской области в этом году удалось насчитать всего двух волков. В прошлом году их было в два раза больше. Об этом рассказал начальник отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Алексей Соколов, передает ТАСС.

Соколов пояснил, что зверей считают по их следам. «Лес — не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам, поэтому подсчет относительный», — отметил он.

Последних волков зарегистрировали в Пичаевском и Моршанском районах. Фактически их число может быть больше, потому что животные могут мигрировать из соседних Рязанской и Пензенской областей, отметил он.

Как сообщил Соколов, в 2019 году в области насчитали четырех волков, в 2007-м их было десять.