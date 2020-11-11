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Общество ,  
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В лесах Тамбовской области остались только два волка

Фото:imago stock&people / Global Look Press
Фото: imago stock&people / Global Look Press

В лесах Тамбовской области в этом году удалось насчитать всего двух волков. В прошлом году их было в два раза больше. Об этом рассказал начальник отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Алексей Соколов, передает ТАСС.

Соколов пояснил, что зверей считают по их следам. «Лес — не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам, поэтому подсчет относительный», — отметил он.

Последних волков зарегистрировали в Пичаевском и Моршанском районах. Фактически их число может быть больше, потому что животные могут мигрировать из соседних Рязанской и Пензенской областей, отметил он.

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Фото:Артур Лебедев / ТАСС

Как сообщил Соколов, в 2019 году в области насчитали четырех волков, в 2007-м их было десять.

По словам специалиста, на сокращение вида влияют отстрел и нехватка кормовой базы. Отстрел волков в области разрешен, поскольку считается, что они угрожают сельскому хозяйству и «животному миру», хотя сейчас фермеры держат скот в закрытых стойлах, а не на пастбищах. «За последние пять лет у нас в регионе не было отстрелено ни одного волка», — уточнил Соколов.

Волк является неофициальным символом Тамбовской области. В Тамбове ему установлены несколько памятников.

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Фото: Henrik Sorensen / Getty

Тамбовская область волк животные
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