WWF сообщил об угрозе исчезновения в России шести видов животных

Всемирный фонд защиты природы (WWF) насчитал шесть видов животных в России, которым угрожает исчезновение, сообщает ТАСС. Это сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осетр, рыба калуга.

В сообщении на сайте фонда отмечается, что некоторые виды, которые в XX веке находились на грани вымирания, удалось спасти силами специалистов фонда и зоозащитных организаций. Среди них, например, амурские тигры, численность которых с 1940-х годов увеличили с 50 до 580 особей. Спасти от вымирания также удалось дальневосточных леопардов (с 1990-х годов популяцию с 30–40 особей увеличили до 110) и зубров (в 1920-х годах не осталось ни одного животного, сейчас в Европейской части России их около 1000).

К 2022 году WWF планирует увеличить количество амурских тигров до 600 особей, сайгаков с 6 тыс. до 12 тыс. и диких северных оленей на Таймыре с 350 до 500 тыс. особей.