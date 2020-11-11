«Ритуал» предложил гробы со стеклянной крышкой для умерших от COVID-19

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Для того чтобы родственники умерших пациентов от коронавируса могли с ними попрощаться, гробы могут оборудовать стеклянными крышками. Об этом говорится в сообщении государственного ритуального сервиса ГБУ «Ритуал», поступившем в РБК.

«Новая технология позволяет оборудовать гроб дополнительной герметичной стеклянной крышкой. Это дает возможность провести традиционную церемонию прощания с усопшим, одновременно соблюдая требование по захоронению в закрытом гробу», — указывается в сообщении.

Как уточняется в сообщении, крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке. В учреждении заверили, что все соединения полностью герметичны.

«Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию», — отметили в «Ритуале».