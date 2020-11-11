«Ритуал» предложил гробы со стеклянной крышкой для умерших от COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 76,4 (-0,55) Инвестиции, 10 ноя, 12:59
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 90,36 (-1,14) Инвестиции, 10 ноя, 12:59
Кремль оценил признание «обнуления» одним из главных слов года Политика, 12:25 Сахалинский депутат сообщил о своем похищении для «серьезного разговора» Общество, 12:15 Кремль заявил об уточнении функций миротворцев в Карабахе Политика, 12:15 Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика Общество, 12:15 Вместо сменщика Дзюбы в сборную вызвали Чалова Спорт, 12:10 В Пекине пройдет пилотный проект по испытанию цифрового юаня Крипто, 12:05 Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 12:04 Занять место Джонни Деппа в «Фантастических тварях» может Мадс Миккельсен Стиль, 12:02 Банки оценили уровень неплатежей россиян после каникул из-за пандемии Финансы, 12:00 Центр Гамалеи оценил эффективность вакцины на третьем этапе испытаний Общество, 12:00 Как защититься от кибербуллинга: подкаст РБК Тренды «Что изменилось?» Экономика инноваций, 12:00  В Ереване начали задерживать участников митинга оппозиции Политика, 11:57 Из Ульяновска в Карабах вылетели пять самолетов с российскими военными Политика, 11:56 Черчесов вызвал форварда ЦСКА после трех сомнительных тестов в сборной Спорт, 11:52
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,13 -0,55% EUR/RUB ₽89,77 -0,7% EUR/USD $1,18 -0,12%
Пандемия коронавируса ,  
0 

«Ритуал» предложил гробы со стеклянной крышкой для умерших от COVID-19

Фото:Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Для того чтобы родственники умерших пациентов от коронавируса могли с ними попрощаться, гробы могут оборудовать стеклянными крышками. Об этом говорится в сообщении государственного ритуального сервиса ГБУ «Ритуал», поступившем в РБК.

«Новая технология позволяет оборудовать гроб дополнительной герметичной стеклянной крышкой. Это дает возможность провести традиционную церемонию прощания с усопшим, одновременно соблюдая требование по захоронению в закрытом гробу», — указывается в сообщении.

Глава ГБУ «Ритуал» — РБК: «В Москве восемь агентов на одну смерть»
Политика
Артем Екимов

Как уточняется в сообщении, крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке. В учреждении заверили, что все соединения полностью герметичны.

«Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию», — отметили в «Ритуале».

В России впервые за сутки умерли более 400 человек с коронавирусом
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

За прошедшие сутки в России от коронавируса впервые умерли более 400 человек. Скончались 432 заболевших. С начала пандемии, по данным оперштаба, в стране умерли 31 593 больных COVID-19. При этом, согласно сведениям Росстата, число летальных исходов пациентов с коронавирусом с апреля по сентябрь составило 55,6 тыс. человек. Расхождение в данных связано с методикой подсчета.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

Хоронить умерших инфицированных в закрытых гробах Минздрав рекомендовал еще весной, во время первой волны распространения заболевания.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

гроб коронавирус похороны новости
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,13 -0,55% EUR/RUB ₽89,77 -0,7% EUR/USD $1,18 -0,12%
Материалы по теме
В России впервые за сутки умерли более 400 человек с коронавирусом
Общество
Минздрав объяснил заражение врачей COVID после прививки вакциной Гамалеи
Общество
В Москве выявили 4477 новых заразившихся коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter